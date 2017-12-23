إدارة المنتخب السعودي تكرّم أحد المشجعين لهذا السبب (فيديو)

تطوع أحد مشجعي المنتخب السعودي بتنظيف مدرجات ملعب استاد جابر الدولي بالكويت بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والكويتي، مساء اليوم (الجمعة)، في افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 23).

وأظهر مقطع فيديو الشاب، وهو يبادر لإزالة المخلفات، التي تركتها الجماهير بعد انتهاء المباراة، ويجمعها في أكياس القمامة.

وغرّد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي موجهًا الشكر للمشجع على مبادرته الطيبة، طالبًا منه التواصل لأجل تكريمه.

وجاءت تغريدة الحساب على النحو التالي: “شكرًا لهذا المشجع، الذي قدّم نموذجًا راقيًا عبّر من خلاله عن وعي المشجع السعودي الراقي.. نرجو منه التواصل معنا لتكريمه”.

شكرًا لهذا المشجع الذي قدم نموذجًا راقيًا عبّر من خلاله عن وعي المشجع السعودي الراقي.. نرجو منه التواصل معنا لتكريمه. pic.twitter.com/WyKJkePwlS — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

في سياق متصل قرر تركي آل الشيخ،‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تكفل الهيئة بعلاج هزاع الهزاع مهاجم المنتخب السعودي.

وكتب حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعلاج لاعب المنتخب هزاع الهزاع في أي مركز متخصص في العالم. وستشمله مكافآت الفوز خلال مباريات البطولة”.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الدقيقة الـ١٨ خلال مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي في افتتاح كأس الخليج “خليجي ٢٣”، التي كسبها الأخضر بهدفين مقابل هدف، وأكدت الأنباء الأولية إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

هذا، وسيجري اللاعب، صباح السبت، أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على نوعية الإصابة.