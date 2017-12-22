بعد فوز الأخضر في خليجي 23.. إعلاميون سعوديون يسخرون من نجم الكويت السابق (صور)

تهكم عدد من الاعلاميين السعوديين، على التصريحات السابقة للاعب المنتخب الكويتي السابق، الإعلامي الحالي جمال مبارك، وذاك عقب فوز الأخضر على الكويت في افتتاحية خليجي 23.

وتغلب الأخضر السعودي على نظيره الكويتي بهدفين لهدف في افتتاحية مباريات الجولة الأولى من البطولة الخليجية.

وخرج مبارك في تصريحاتٍ فضائية سابقة انتقد فيها مشاركة المنتخب السعودي بالفريق الرديف مشددًا على أن المنتخب السعودي الأول يخشى اللعب والهزيمة بالأربعات والخمسات.

الإعلامي بتال القوس قال في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”: ” أتمنى يكون كابتن جمال مبارك مستمتع بالأخضر السعودي الخليجي.. ولمتعة أكبر أرجو أن يتابع الأخضر المونديالي في روسيا”

أتمنى يكون كابتن جمال مبارك مستمتع بالأخضر السعودي الخليجي..

ولمتعة اكبر أرجو أن يتابع الأخضر المونديالي في روسيا — بتال القوس (@battalalgoos) December 22, 2017

عبد العزيز المريسل قال هو الآخر في تغريدة طويلة:” ‏مبروك صقورنا، ‏كسبنا شقيقنا منتخب ⁧‫الكويت‬⁩ بالمنتخب الرابع فتذكرت ⁧فلسفة جمال مبارك ‬⁩حينما قال (المنتخب السعودي ما فيه نجوم، وخاف يحضر بتشكيلته الأساسية عشان لايخسر بالأربعة والخمسة قبل كأس العالم).. هذا يسمى الرد بالأفعال.