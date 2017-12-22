مباراة السعودية والكويت.. 4 أسباب قادت الأخضر للانتصار في خليجي 23

حصد منتخب السعودية فوزًا مهمًا على حساب الكويت بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الخليج في نسختها رقم 23، بعد مواجهة مثيرة وحافلة بالندية.

وتفوق المنتخب السعودي في المواجهة ضد الكويت وحصد أول 3 نقاط في المجموعة، التي تضم أيضًا الإمارات وعُمان.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأسباب التي قادت منتخب السعودية للفوز على حساب نظيره الكويت، في السطور القادمة:

العامل البدني

تفوق المنتخب السعودي بشكل واضح في الجانب البدني، وهو السبب الرئيسي لتحقيقه الفوز على حساب الكويت.

ويبدو المنتخب السعودي متفوقًا في ظل تجميد للنشاط الدولي للمنتخب الكويتي لسنوات، وأيضًا عدم مشاركة اللاعبين في أي احتكاكات دولية.

ونجح الأخضر من خلال لاعبيه في تقديم عرض قوي بدنيًا.

مهارات لاعبي الأخضر

فرضت الفوارق الفردية تفوق لاعبي السعودية، خاصة أن هناك بعض اللاعبين يملكون مهارات مميزة على المستوى الفردي صنعت الفارق.

واستطاع سلمان المؤشر وأيضًا نايف هزازي وصالح العمري، تقديم أداء هجومي سريع مع مشاركة مختار فلاتة بعد مرور 18 دقيقة، عقب إصابة هزاع إبراهيم الهزاع.

وأكد الصحفي المصري، أحمد عبد اللطيف، المتواجد في الكويت لـ”إرم نيوز”، أن لاعبي الكويت تأثروا بغياب الأجواء الاحترافية في الدوري المحلي في ظل تجميد النشاط الدولي.

وأضاف: “الأجواء والضغوط تحدث لأول مرة على مستوى الكويت، بعد سنوات من التوقف والابتعاد عن الأضواء، وهو الأمر الذي أدى لضياع الفوز”.

العنزي وحده لا يكفي

لعب الكويت بشكل قوي في الشوط الثاني مع تحركات الجناح السريع، فهد العنزي، اللاعب الموهوب الذي ينقل الهجمة بنجاح لنصف ملعب السعودية بجانب خبرة بدر المطوع.

وفشل المنتخب الكويتي في مجاراة لاعبي السعودية في وسط الملعب، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم وجود فاعلية في الفرص التي سنحت للمنتخب الكويتي مع تألق الحارس عساف القرني.

تألق القرني

قدم عساف القرني، حارس مرمى منتخب السعودية، عرضًا قويًا، وظهر بمستوى رائع ساهم بقوة في فوز الأخضر.

ونجح القرني في إبعاد بعض المحاولات الكويتية، خاصة بعد الهدف، وكان أحد أسباب الفوز الذي تحقق للأخضر، رغم الأداء القوي الذي قدمه الكويت في الشوط الثاني.