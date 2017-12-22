الاتفاق يفجر مفاجأة ويهزم نادي النصر ويبقيه بالمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

فجّر فريق الاتفاق مفاجأة كبيرة بتغلبه على نادي النصر 3 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل الباطن مع أحد 1/1.

سجل أهداف الاتفاق محمد مرزوق الكويكبي (هدفين) في الدقيقتين 41 و70، وحامد الغامدي في الدقيقة 53 ، في حين سجل هدفي النصر محمد فوزير في الدقيقة 56 ووليام جيبور في الدقيقة 72.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل 2/2.

٥٣’ الهدف الثاني للاتفاق في شباك النصر عن طريق اللاعب حامد الغامدي ٢-٠#الاتفاق_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/0fc8vYLdBr — دوري بلس (@dawriplusksa) December 22, 2017

٥٦’ محمد فوزير يسجل هدف تقليص الفارق للنصر في شباك الاتفاق ٢-١#الاتفاق_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/VFpiCjuZit — دوري بلس (@dawriplusksa) December 22, 2017

ورفع الاتفاق رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد النصر عند 24 نقطة في المركز الثالث، متفوقًا على الفيصلي بالمواجهات المباشرة، حيث فاز النصر في مباراة الدور الأول 3 / 1 وتعادلا 1/1 في الدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، خيّم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت الباطن بمضيفه أحد.

تقدم الباطن بهدف سجله يوسف الشمري في الدقيقة 72 وتعادل عمر محمد هوساوي لأحد في الدقيقة 82.

ورفع الباطن رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، كما رفع أحد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، متفوقًا على الاتفاق بفارق المواجهات المباشرة حيث تغلب عليه 1 / صفر.

يذكر أن هذا التعادل هو الخامس للباطن هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في مثلها، بينما يعد هذا التعادل هو الخامس لأحد هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في سبع.