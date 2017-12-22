رد فعل عنيف من إبراهيم غالب بعد استبداله خلال مباراة النصر والاتفاق‎ (شاهد بالفيديو‎)

انفعل إبراهيم غالب، لاعب نادي النصر السعودي، عقب تغييره، خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق في الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، التي انتهت بخسارة فريقه بثلاثة أهداف.

وركل إبراهيم صندوق المياه الموجود على دكة البدلاء، ورفض تهدئة أعضاء الجهاز الفني والإداري.

واستعاد الاتفاق نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه النصر 3 – 2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة 15 ” من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الاتفاق في إيقاف مسلسل إهدار النقاط بعد تلقيه أربع خسائر في المراحل الأربع الماضية، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن أحد صاحب المركز 12.