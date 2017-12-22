مباراة السعودية والكويت.. أحمد الفريدي يصنع هدف سلمان المؤشر في افتتاح أهداف الأخضر بخليجي23 (فيديو)

أحرز سلمان المؤشر مهاجم المنتخب السعودي الهدف الأول في بطولة كأس الخليج “خليجي 23“، أمام الكويت، خلال المباراة الافتتاحية بين المنتخبين من صناعة لاعب النصر أحمد الفريدي.

واستلم “المؤشر” كرة بينية من أحمد الفريدي داخل منطقة الجزاء، وانفرد بمرمى الكوين، وسدد كرة قوية محرزًا الهدف الأول لفريقه.

ونجح البديل مختار فلاتة في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي، في الدقيقة 51، بعد استلامه لعرضية زميله داخل منطقة جزاء الكويت.

وعقب الهدف نجح المنتخب الكويتي في إحراز الهدف الأول، عن طريق عبدالله البريكي، الذي استلم كرة طولية، وسدد قوية على يمين الحارس السعودي.

الأزرق يقلص الفارق عن طريق عبدالله البريكي ويشعل المباراة#الكويت 1 – #السعودية 2 شاهد المباراة مباشرة عبر دبي الرياضية :https://t.co/u6ySqF04Ra#خليجي_للأبد#منصة_الخليج pic.twitter.com/9C3FbMuCY4 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 22, 2017

وتُفتتح بطولة كأس الخليج “خليجي 23” بمواجهة المستضيف الكويت، المنتخب السعودي على استاد جابر الأحمد الدولي.

يشار إلى أن بطولة خليجي 23 كان من المقرر أن تقام في الكويت، لكن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتجميد النشاط الكروي في الكويت في أكتوبر 215، تقرر نقل البطولة إلى قطر، ونظرًا لقرار الفيفا رفع التجميد الكروي عن الكويت، تقرر أمر إعادة البطولة إلى الكويت.