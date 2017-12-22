كأس الخليج 23.. شبيه العالم الشهير “أينشتاين” يظهر في مدرجات مباراة السعودية والكويت (صورة)

ظهر رجل يشبه العالم الشهير ألبرت أينشتاين، خلال مباراة الكويت والسعودية، في افتتاح بطولة خليجي 23 بالعاصمة الكويتية.

والتقطت عدسات المباراة الرجل شبيه أينشتاين، ممسكًا علمي الكويت والسعودية قبل انطلاق مباراة الافتتاح.

وتُفتتح بطولة كأس الخليج “خليجي 23” بمواجهة المستضيف الكويت، المنتخب السعودي على إستاد جابر الأحمد الدولي.

يشار إلى أن بطولة خليجي 23 كان من المقرر أن تقام في الكويت، لكن مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتجميد النشاط الكروي في الكويت في أكتوبر 215، تقرر نقل البطولة إلى قطر، ونظرًا لقرار الفيفا رفع التجميد الكروي عن الكويت، تقرر أمر إعادة البطولة إلى الكويت.