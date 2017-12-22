حضور نسائي لافت في مباراة السعودية والكويت بافتتاح كأس الخليج‎ (فيديو)

شهدت مدرجات استاد جابر الأحمد الصباح في الكويت حضورًا نسائيًا لافتًا قبل ساعات قليلة على حفل افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 23)، التي تنطلق بمباراة الكويت والسعودية ضمن المجموعة الأولى.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية تفاعلًا كبيرًا من المشجعات في المدرجات، ولا سيما من مشجعات المنتخب الكويتي، حيث حرصن على رفع العلم الكويتي، إلى جانب العلم السعودي.

وأثار الحضور النسائي اللافت في المدرجات اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي رأوا بأن ذلك يمثل تحولًا واضحًا في البطولة، إذ كان من النادر التواجد النسائي بهذا العدد في المدرجات خلال النسخ الماضية.