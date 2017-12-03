ماذا قال وليد الفراج لمهاجمي صورة سامي الجابر مع بوتين؟ (فيديو)

أبدى الإعلامي وليد غضبه الشديد من الهجوم الذي تعرض له سامي الجابر مدرب نادي الهلال والشباب السابق، بسبب صورته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتلفيق صورة له مع النجم الإيراني علي دائي.

واستنكر الفراج ما أسماها “المزايدة” على سامي الجابر، قائلًا: “الأصوات التي خرجت لمهاجمة الجابر كانت للمزايدة، وهناك كمية غلٍ داخل الشارع الرياضي”.

وقال: “الصورة مع علي دائي قديمة من سنتين أو أكثر، بدليل اختلاف لون الملابس، ولكن هناك تحريضًا في الشارع الرياضي التونسي، وهو أمر لا يليق”.

واختتم: “لا نريد آراء من متعصبين.. كفى غلًا.. يجب تنظيف الساحة، احترموا منافسيكم قبل أن تتحول الأمور إلى عقد نفسية”.

#أكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: هل سامي الجابر هو الوحيد الذي التقط صورة مع الرئيس الروسي، وعلي دائي؟

لا نريد آراء من متعصبين.. كفاية “غلًا” pic.twitter.com/4vU68f6fqA — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

والتقط سامي الجابر صورة “سيلفي” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قرعة كأس العالم 2018.