سامي الجابر وحسام حسن يقابلان الرئيس بوتين على هامش قرعة كأس العالم (فيديو وصور)

قال مصدر مقرب من حسام حسن، أسطورة كرة القدم المصرية، إنه تم إبلاغه برفقة مجموعة من أساطير كرة القدم، الحاضرين قرعة كأس العالم روسيا 2018، بمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويحضر بوتين قرعة كأس العالم، التي سيحتضنها قصر الكريملين بموسكو.

وبحسب المصدر، اختيرت مجموعة من الأساطير المتواجدين بموسكو؛ لمقابلة بوتين، كان من بينهم: سامي الجابر وحسام حسن.

ولم تحدد أسباب المقابلة، سواء أكانت للتكريم أم مقابلة روتينية.

الاسطوره سامي الجابر مع بوتين ???? #قرعه_كاس_العالم2018 pic.twitter.com/APyxPbD7yy — الفهد { زعيم اسيا } (@ngman1401) December 1, 2017

ومن أبرز الأساطير، الذين اختيروا لمقابلة بوتين: بيليه وكافو وفابيو كانافارو وميروسلاف كلوزه.