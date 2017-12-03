السعودية.. نادي النصر يسعى إلى التعاقد مع قاهر الهلال

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي إنها تستهدف التعاقد مع البرازيلي رافائيل سيلفا مهاجم فريق أوراوا الياباني.

وظهر اللاعب بمستوى رائع في دوري أبطال آسيا، حيث سجل مع فريقه 9 أهداف ليحلَّ في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بعد عمر خريبين نجم الهلال صاحب الـ 10 أهداف.

وسجل سيلفا (25 عامًا) هدفين في مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا ضد الهلال السعودي، ليقود فريقه أوراوا للتتويج باللقب بنتيجة إجمالية 2/1.

وكان سيلفا أحد نجوم كورتيبيا البرازيلي قبل أن ينتقل إلى الفريق الياباني نظير 900 ألف دولار.

ويسعى النصر إلى التعاقد مع سيلفا ليكو بديلًا لليبيري ويليام جيبور الذي بات مشتتًا مع الفريق بسبب مرض زوجته وعلاجها في الولايات المتحدة.

ويحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لعب مباراة أكثر.