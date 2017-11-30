السعودية.. نادي النصر يتجه للاستغناء عن ويليام جيبور

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي في تصريحاتٍ لـ “إرم نيوز” أن الليبيري ويليام جيبور سيكون أول اللاعبين الأجانب الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وأوضحت تلك المصادر أن إدارة النصر بدأت البحث فعليًا عن مهاجم أجنبي يحلّ بديلًا عن جيبور (26 عامًا) وتشير التوقعات لرغبة النصر في التعاقد مع البرازيلي رافائيل سيلفا.

ولم ينجح جيبور منذ قدومه للنصر الصيف الماضي، سوى في تسجيل هدفين فقط أمام الأهلي والفتح بالأمس، مرجعًا هذا المستوى إلى حالته النفسية السيئة بعد إصابة زوجته بالسرطان.

وكان النصر تغلب أمس على الفتح في الدوري السعودي 3/1 ليصعد العالمي لوصافة ترتيب الدوري.