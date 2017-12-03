بأوامر تركي آل الشيخ.. مهاجم نادي الباطن الهارب ممنوع من كبار الدوري السعودي

قال رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، إن الأندية السعودية ملتزمة بميثاق الشرف الذي وقّع عليه رؤساء الأندية في الـ23 من أكتوبر الماضي، وذلك بعد تردد أنباء عن رغبة نادٍ سعودي كبير بالاستفادة من اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا الذي سجل 3 أهداف مع الباطن في الدوري السعودي.

وتنصُّ وثيقة الالتزام تلك على الابتعاد عن المزايدات أو المنافسات في عقود اللاعبين المحليين والأجانب، إضافة إلى بنود أخرى ينتهكها التفاوض مع اللاعب سيلفا الهارب عن ناديه منذ الـ18 من نوفمبر الماضي، قبل أن يعلن بعدها بأربعة أيام نادي الظفرة الإماراتي أن اللاعب رهن التجربة للتعاقد معه في الفترة الشتوية.

وقال رئيس هيئة الرياضة اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017: “اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا .. لن يعود للدوري السعودي إلا بموافقة الباطن .. (ميثاق الشرف )”.