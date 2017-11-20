البرازيلي جورجي سيلفا يختفي من الباطن السعودي

المصدر: د -ب-أ

أكد مبارك الظفيري، نائب رئيس نادي الباطن السعودي، أن الجهاز الفني للفريق فوجئ بعدم وجود المهاجم البرازيلي جورجي سيلفا في مسكنه.

وقال الظفيري: “كان من المقرر إيداع مستحقات جورجي سيلفا، أمس الأحد، لكننا تفاجأنا بعدم وجوده في السكن ولم نستطع التواصل معه”.

وأضاف: “قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأحقية اللاعب فسخ عقده في حال لم يتسلم راتبه لمدة شهرين وصل للاتحاد السعودي، ولكن لم يصلنا حتى الآن”.

وتابع: “مثلما تتم مطالبتنا بالالتزام بدفع مستحقات اللاعبين في وقتها، يجب ألا تتأخر دفعات الأندية من اتحاد الكرة والرعاة”.

واختتم الظفيري تصريحاته: “إدارة الباطن مجتهدة وتعمل وفق المتاح، وأحيانًا ندفع من جيوبنا لدعم النادي، وبإذن الله نعوّض (سيلفا) بلاعب أفضل منه”.