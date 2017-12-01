مباراة الهلال والأهلي.. لقطة وفاء من جماهير “الزعيم” لـ”كارلوس إدواردو” في الدقيقة 3 (فيديو)

دعمت جماهير نادي الهلال السعودي، لاعبها كارلوس إدواردو الذي تعرّض للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مواجهة الهلال أمام أوراوا ريد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقامت جماهير نادي الهلال برفع “بالونات” زرقاء تحمل الرقم (3) الذي يرتديه كارلوس، في الدقيقة الثالثة من لقاء الكلاسيكو بين الهلال والأهلي، مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي.

ويغيب المهاجم البرازيلي عن صفوف الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

لقطة وفاء الجماهير الهلالية للاعب “كارلوس إدواردو” في الدقيقة 3 من المباراة #الهلال_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/oRYhGQjKFa — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

ويبدو اللقاء مهمًّا في إطار صراع المنافسة على الصدارة التي يعتليها حاليًّا فريق الأهلي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن نادي النصر، بينما يحتل الهلال حامل اللقب المركز الثالث برصيد 20 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، وبالتالي الفوز على الأهلي يجعله يقلص الفارق، والفوز بالمباريات المؤجلة يدفعه إلى صدارة مريحة في جدول الدوري.

وعاد الهلال من هزيمة مريرة أمام “أوراوا ريد دياموندز” الياباني بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وهو أول ظهور للزعيم بعد ضياع اللقب، وبالتأكيد سيكون للأمر تأثير على ملامح اللقاء.