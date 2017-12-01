مباراة الهلال والأهلي.. هل تلعب الضربة اليابانية دور الحسم في كلاسيكو السعودية؟

يتابع عشاق الكرة السعودية لقاء الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والأهلي، مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري السعودي.

ويبدو اللقاء مهمًّا في إطار صراع المنافسة على الصدارة التي يعتليها حاليًّا فريق الأهلي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن نادي النصر، بينما يحتل الهلال حامل اللقب المركز الثالث برصيد 20 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، وبالتالي الفوز على الأهلي يجعله يقلص الفارق، والفوز بالمبارايات المؤجلة يدفعه إلى صدارة مريحة في جدول الدوري.

وعاد الهلال من هزيمة مريرة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف نظيف في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وهو أول ظهور للزعيم بعد ضياع اللقب، وبالتأكيد سيكون للأمر تأثير على ملامح اللقاء.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح كلاسيكو السعودية بين الهلال والأهلي.. فإلى السطور التالية:

ضربة قوية

تبقى هذه الهزيمة بمثابة ضربة قوية للهلال وقد تلقي بظلالها على مباراته ضد الأهلي بشكل معنوي للاعبي الفريق.

وتقع الضغوط على لاعبي الهلال المطالبين بتصحيح الصورة وتقديم شكل مختلف وفوز على حساب الأهلي، لمصالحة الجماهير بعد ضياع البطولة الآسيوية.

ويعاني الهلال من أزمة نفسية بسبب توالي الضغوط والمباريات، وهو ما يجعل مهمته صعبة أمام الأهلي، الذي يدخل اللقاء بأعصاب أكثر هدوءًا.

غياب خريبين

تركت هزيمة أوراوا ضربة أخرى قاسية للهلال بعد تأكد غياب السوري عمر خريبين هداف الفريق الأزرق بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال آسيا.



ويعني غياب خريبين العديد من الأزمات الهجومية، لأنه هداف وقناص يستغل أنصاف الفرص، بجانب أن زميله البرازيلي كارلوس إدواردو الغائب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما يخلق مشكلة واضحة في خط الهجوم.

السومة أمام دفاع مهزوز

يبقى السوري عمر السومة نجم الشباك في صفوف الأهلي وخلال المباراة، خاصة أنه هداف مسابقة الدوري برصيد 10 أهداف هذا الموسم وهداف السنوات الأخيرة.



ويعاني دفاع الهلال من غياب الثقة والاهتزاز الواضح، وبالتالي تبقى المهمة صعبة أمام عمر السومة تحديدًا، رغم أنه يجيد استغلال الأهداف.

وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الاتحاد السعودي السابق، لشبكة “إرم نيوز” إن الاختبار الأصعب للهلال في لقاء الأهلي، هو كيفية إيقاف عمر السومة تحديدًا، لأنه قناص ومهاجم من العيار الثقيل.

وأوضح عبدالرحمن أن الأهلي يبدو أكثر هدوءًا وتركيزًا، ولكن انتفاضة البطل تمنح الهلال ميزة قد تدفعه للفوز باللقاء.

خبرات متراكمة

يملك الفريقان خبرات متراكمة وخاصة الهلال، لعبور أزمة خسارة اللقب الآسيوي بوجود مدرب قدير بقيمة الأرجنتيني رامون دياز، بجانب بعض اللاعبين أصحاب الخبرات الذين لهم دور داخل وخارج الملعب، مثل محمد الشلهوب وياسر القحطاني وغيرهم من اللاعبين.

ويملك الأهلي أيضًا عناصر صاحبة خبرات مهمة، تعطي اللقاء تركيزه واهتمامه، وهو ما يجعل المباراة مبشرة بأداء كروي رفيع المستوى.