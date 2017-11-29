حرب هلالية أهلاوية قبل القمة بسبب عمر خربين والسومة

اشتعلت حرب إعلامية على تويتر بين جماهير الهلال والأهلي عقب تتويج السوري عمر خربين بجائزة أفضل لاعب آسيوي داخل القارة يوم الأربعاء إذ انعقدت المقارنات بين خربين ومواطنه عمر السومة هداف الدوري السعودي ثلاثة مواسم متتالية وهداف الأهلي.

وفاز خربين (23 عامًا) بجائزة أفضل لاعب كرة قدم آسيوي لعام 2017 بعد تألقه مع منتخب سوريا وناديه الهلال بطل السعودية.

وتفوق خربين، الذي أصبح أول سوري يفوز بالجائزة، على عمر عبدالرحمن (عموري) صانع لعب العين الإماراتي، الفائز بالجائزة العام الماضي، والصيني وو لي لاعب شنغهاي سيبج.

وساهم خربين في تأهل سوريا إلى ملحق تصفيات كأس العالم قبل خسارتها في النتيجة الإجمالية أمام أستراليا كما ساعدت أهدافه ناديه الهلال على بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا حيث خسر أمام أوراوا رد دياموندز الياباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة هذا الشهر.

كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا بعشرة أهداف لكنه بدا حزينًا خلال كلمته بعد تسلم جائزته خلال حفل في بانكوك عاصمة تايلاند قائلًا: “هذه الجائزة تحققت بفضل دعم زملائي في منتخب سوريا ونادي الهلال. أعد الجماهير ببذل أقصى ما بوسعنا في المستقبل من أجل تحقيق الإنجازات. نعتذر لهم على عدم بلوغ كأس العالم والفوز بدوري أبطال آسيا”.

حرب قبل القمة

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه الحرب الإعلامية بين جماهير الناديين الكبيرين قبل القمة المرتقبة بينهما في الدوري يوم الجمعة، حيث احتفلت جماهير الهلال بتتويج خربين الذي انضم للفريق على سبيل الإعارة من الظفرة الإماراتي في يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن يتم التعاقد معه بشكل نهائي في نهاية الموسم الماضي بينما أطلقت جماهير الأهلي صيحاتها بأن السومة أحق من خربين بالجائزة.

ومن المنتظر أن يقود هجوم غير مألوف آمال الهلال لمداواة جراحه الآسيوية سريعًا عندما يخوض مباراة قمة على أرضه أمام الأهلي متصدر الدوري.

ومن بين مبررات جماهير الأهلي في رأيها بأن السومة يستحق الجائزة أكثر من خربين أنه هداف الدوري ثلاثة مواسم وأنه بعد انضمامه للمنتخب السوري ساهم بشكل كبير في بلوغ الفريق الملحق الآسيوي بفضل أهدافه الحاسمة فضلًا عن مستواه الثابت.

وفي المقابل ترى جماهير الهلال أنه مجرد لعب خربين “للزعيم” قصّر عليه الطريق نحو الجائزة والألقاب بتتويج بالثنائية الموسم الماضي وبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا واحتلال صدارة الهدافين في البطولة وهو ما ضمن له الجائزة.

وهذا ما عبر عنه مشجع الهلال ماجد الشيباني قائلًا على تويتر “عمر خربين بعد 10 أشهر مع الهلال: هداف أبطال آسيا + جائزة أفضل لاعب آسيوي.. عمر السومة بعد 3 مواسم مع الأهلي: بدون أي حضور أو جائزة فردية قارية .. اللعب للهلال يختصر طريق النجاح لأي لاعب”.

أما سلطان الهلال فقال “والله السومة مسكين على أنه لاعب عظيم لكن ناديه ضعيف ولا يوصل لبعيد عشان يقدر ينافس على جائزة أفضل لاعب”.

المثير في الأمر أن علاقة السومة بخربين قوية للغاية وهداف الهلال نفسه يعترف بأهمية وقدرة وخبرة السومة مع الأهلي والكرة السعودية بشكل عام.