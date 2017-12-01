السعودية.. تركي آل الشيخ يرسل فهد المولد إلى مانشستر يونايتد

قرّر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إرسال فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي للمشاركة بمعسكر إعداد في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالتوفيق للكابتن فهد المولد في معسكره الإعدادي بنادي مانشستر يونايتد، الإثنين القادم”.

بالتوفيق للكابتن فهد المولد في معسكره الإعدادي بنادي مانشستر يونايتد .. الأثنين القادم. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان تركي الشيخ قد تكفّل بالتحاق لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي، أحمد الفريدي بمعسكر إعداد في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي ولمدة 10 أيام.

وتكفّل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، بجميع مصاريف معسكر اللاعب، في إطار الدعم الجديد الذي يجده المنتخب في وجوده.

وخسر الفريدي ما يقرب من اثنين كيلوغرام من وزنه، خلال أسبوعه الأول بالمعسكر التدريبي.

وقال الإعلامي وليد الفراج إن تركي الشيخ، سيدعم نادي الاتحاد لتجديد التعاقد مع نجمه فهد المولد، وأوضح الفراج أن حمد الصنيع يتلقى دعمًا خاصًا من معالي رئيس هيئة الرياضة لسداد جميع المتأخرات المالية للاعب فهد المولد في نادي الاتحاد وإنهاء إجراءات تجديد العقد فورًا.