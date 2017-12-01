السعودية.. تركي آل الشيخ يدعم نادي الاتحاد لتجديد عقد فهد المولد

قال الإعلامي وليد الفراج إن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة سيدعم نادي الاتحاد لتجديد التعاقد مع نجمه فهد المولد.

وقال الفراج في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حمد الصنيع يتلقى دعمًا خاصًا من معالي رئيس هيئة الرياضة لسداد جميع المتأخرات المالية للاعب فهد المولد في نادي الاتحاد وإنهاء إجراءات تجديد العقد فورًا”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن نية نادٍ عاصمي في التفاوض مع اللاعب لضمه لصفوفه في الفترة المقبلة حيث اقترب اللاعب من الدخول في الفترة الحرة من تعاقده.

إلى ذلك قال الفراج إن آل الشيخ يحلم بتواجد لاعب سعودي في الدوري الإسباني وإن اللاعب فهد المولد قد يكون البداية.

وغرّد الفراج قائلًا: “يحلم تركي آل الشيخ بأن يرى لاعبًا سعوديًا في الملاعب الإسبانية، ربما يقدم شيئًا يفتح الطريق لأجيال من بعده، هيئة الرياضة تحاول بجدية أن يحدث هذا في الفترة الشتوية، فهد المولد الهدف الأول”.

كما كشف وليد الفراج أن هيئة الرياضة السعودية تفاوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للإشراف على برنامج تأهيلي خاص بفهد المولد على غرار تجربة أحمد الفريدي.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، قد أرسل اللاعب إلى معسكر إعدادي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخسر الفريدي ما يقرب من اثنين كيلوغرام من وزنه، خلال أسبوعه الأول بالمعسكر التدريبي.

#خاص : هيئة الرياضة تجري مفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد للاشراف على برنامج تأهيلي خاص لفهد المولد خلال ايام مثل تجربة الفريدي . pic.twitter.com/fif6yIRnAu — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

من جهة أخرى، توجه تركي آل الشيخ بالتهنئة إلى محمود الخطيب بعد فوزه بانتخابات رئاسة النادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ على موقع “تويتر”: “أبارك لأخي الكابتن محمود الخطيب فوزه في انتخابات النادي الأهلي المصري .. وأتطلع لزيارته في مصر لبحث الاستثمار في النادي”.