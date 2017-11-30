كارينو مدرب نادي الشباب السعودي ينفعل على الجهاز الفني للتعاون (فيديو)

انفعل الأرجنتيني كارينو المدير الفني لنادي الشباب السعودي، على البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون، خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وأظهرت كاميرا المباراة كارينو، وهو يقوم بالصياح بصوت عالٍ على البرتغالي غوميز، وذهب إليه وظل يصرخ في وجهه، وكان ردّ فعل مدرب التعاون هو الهدوء والتجاهل.

مدرب نادي الشباب كارينيو في لقطة انفعال شديد على دكة نادي التعاون!#الشباب_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/dnNwQfErhx — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

ووضع نادي الشباب حدًا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين، عقب تغلبه 2 / 1 على ضيفه التعاون.

وارتفع رصيد الشباب إلى 13 نقطة في المركز السابع، بفارق المواجهات المباشرة أمام التعاون، صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وافتتح الجزائري محمد بن يطو التسجيل للشباب في الدقيقة 17، وأضاف زميله “هتان باهبري” الهدف الثاني في الدقيقة 33، فيما تكفل جهاد الحسين بتسجيل هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 80.

ويرجع آخر فوز للشباب قبل هذا اللقاء إلى 23 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما تغلّب على مضيفه الاتفاق 3 / 2 في المرحلة الرابعة للمسابقة.