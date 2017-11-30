مباراة الشباب والتعاون.. شاهد هدف محمد بن يطو الرائع في مرمى عصام الحضري (فيديو)

نجح الجزائري محمد بن يطو، مهاجم نادي الشباب السعودي، في إحراز هدف جميل، في شباك عصام الحضري، حارس التعاون، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين، اليوم الخميس، بالجولة الـ12، من الدوري السعودي.

الهدف كان من تمريرة رائعة، بين عبدالمجيد الصليهم ومحمد بن يطو، على حدود منطقة الجزاء، وسدد بن يطو كرة “لوب”، خدعت عصام الحضري، وسكنت الشباك، معلناً عن الهدف الأول.

ويحتل التعاون المركز السابع، فى جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على الشباب، صاحب المركز الحادي عشر.