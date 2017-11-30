نادي الشباب يستعيد اتزانه بثنائية في التعاون والباطن يعود للانتصارات في الدوري السعودي (فيديو)

وضع نادي الشباب حدًا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين، عقب تغلبه 2 / 1 على ضيفه التعاون في المرحلة الثانية عشرة للبطولة اليوم الخميس.

وارتفع رصيد الشباب إلى 13 نقطة في المركز السابع، بفارق المواجهات المباشرة أمام التعاون، صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وافتتح الجزائري محمد بن يطو التسجيل للشباب في الدقيقة 17، وأضاف زميله هتان باهبري الهدف الثاني في الدقيقة 33، فيما تكفل جهاد الحسين بتسجيل هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 80.

ويرجع آخر فوز للشباب قبل هذا اللقاء إلى 23 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما تغلب على مضيفه الاتفاق 3 / 2 في المرحلة الرابعة للمسابقة.

١٧’ بن يطو يسجّل أخيرًا بعد غياب ١٣ مباراة في دوري المحترفين ١-٠#الشباب_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/qwM8FuBD09 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

٣٣ هتان باهبري يسجّل هدفًا ثانيًا للشباب في شباك التعاون بعد صناعة بن يطو ٢-٠#الشباب_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/ghouw0ohn0 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

٨٠ جهاد الحسين يسجّل الهدف الأول للتعاون في شباك الشباب ٢-١#الشباب_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/xaiJeWJtG9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

الباطن يعود للانتصارات عبر بوابة الفيصلي

استعاد الباطن نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الماضية ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه الفيصلي اليوم الخميس في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد الباطن، الذي حصد نقطتين فقط في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 18 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمّد رصيد الفيصلي عند 19 نقطة في المركز الرابع.

ويُدين الباطن بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه جوناثان بينيتيس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة.