تركي آل الشيخ لقطر: ماذا تبقى يا دويلة التزوير؟ (صورة)

وصف تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قطر بدويلة التزوير.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر” اليوم الأربعاء: ”ماذا تبقى يا دويلة التزوير؟ بعد تزوير صورة ملك المغرب وترويج سخيف لصورة يوسف السركال وأحمد عيد، ثم الترويج لتصريح قديم لخالد الروضان.. شاحت الوجوه”.

ماذا تبقى يا دويلة التزوير ؟!

بعد تزوير صورة ملك المغرب

ترويج سخيف لصور يوسف السركال وأحمد عيد

ثم الترويج لتصريح قديم لخالد الروضان

شاحت الوجوه .. ! pic.twitter.com/7EYSLeGjgK — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان يوسف السركال رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية قال إن صورة العناق التي جمعته مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني “مدبرة” لنشر الفتنة.

وقال السركال في بيان أصدره اليوم: “ما حصل كان بتدبير مسبق من جانب القطريين لاستغلال الصور في أمور تدعم أمورهم الخاسرة”.

وأوضح تفاصيل الواقعة بقوله: “ما حدث مدبر من قبل، وتم في ثوانٍ معدودات، عندما فوجئت بوجود رئيس الاتحاد القطري بشكل مباغت في وجهي مرتميًا على صدري، مدعيًا ترحيبه بحضوري بوجود رؤساء الاتحادات الوطنية عن آسيا، والذين كانوا قد طلبوا حضوري للتهنئة”.

وفي سياق آخر قال تركي آل الشيخ إن رياضة الكويت ستعود إلى المحافل الدولية.

وغرّد آل الشيخ قائلًا: “أطمئن الجميع وكل المخلصين لدي تواصل مع شخصيات دولية وأخي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصل واطلاع مستمر بكل شيء وإن شاء الله نفرح بهذه العودة.

رياضة الكويت ستعود ..

أطمئن الجميع وكل المخلصين ..

لدي تواصل مع شخصيات دولية وأخي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصل وإطلاع مستمر بكل شيء .. وإن شاء الله نفرح بهذه العودة.

???????????????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ودعا مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، الحكومة والنواب لاجتماع غير عادي يوم الأحد لإقرار قانون جديد للرياضة، يضمن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية التي عانت خلال الأعوام الأخيرة من إيقاف سلبها المشاركة في الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية.

دعوة مجلس الأمة الكويتي، جاءت بوساطة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، الذي سبق وأعلن سعيه لحل أزمة الكويت الرياضية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر :”بإذن الله تفرح الرياضة الكويتية قريبًا”.