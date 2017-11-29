نكاية في الهلال.. جماهير نادي النصر تردد العالمية صعبة قوية خلال مباراة الفريق مع الفتح (فيديو)‎

هتفت جماهير نادي النصر السعودي خلال مباراة فريقها أمام الفتح، ضد نادي الهلال السعودي بعد خسارته لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وقالت الجماهير في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “العالمية صعبة قوية”، في إشارة إلى فشل “الزعيم” في الوصول إلى كأس العالم للأندية.

في الدقيقه السابعه من مباراة #النصر_الفتح الجماهير النصراويه تردد العالميه صعبه قويه ????????.. ياعالميين مبارتكم مع الفتح اهم من التفكير في الهلال !! pic.twitter.com/MAavOCz9Ry — صالح البشري (@Salih_milan) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 10 مباريات جمعها من 5 انتصارات، و4 تعادلات وهزيمة وحيدة، بينما يحتل فريق الفتح المركز السادس برصيد 15 نقطة من 11 مباراة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ويسعى فريق النصر للفوز باللقاء واستمرار مطاردته لفريقي الصدارة الأهلي والهلال، بينما يسعى الفتح إلى الحفاظ على مركزه أو تحسين وضعه في جدول الترتيب