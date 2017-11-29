نكاية في الهلال.. جماهير نادي النصر تردد العالمية صعبة قوية خلال مباراة الفريق مع الفتح (فيديو)‎

نكاية في الهلال.. جماهير نادي النصر تردد العالمية صعبة قوية خلال مباراة الفريق مع الفتح (فيديو)‎

المصدر: إرم نيوز

هتفت جماهير نادي النصر السعودي خلال مباراة فريقها أمام الفتح، ضد نادي الهلال السعودي بعد خسارته لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وقالت الجماهير في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “العالمية صعبة قوية”، في إشارة إلى فشل “الزعيم” في الوصول إلى كأس العالم للأندية.

ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 10 مباريات جمعها من 5 انتصارات، و4 تعادلات وهزيمة وحيدة، بينما يحتل فريق الفتح المركز السادس برصيد 15 نقطة من 11 مباراة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ويسعى فريق النصر للفوز باللقاء واستمرار مطاردته لفريقي الصدارة الأهلي والهلال، بينما يسعى الفتح إلى الحفاظ على مركزه أو تحسين وضعه في جدول الترتيب

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