ماذا قال ناصر الشمراني عن هزيمة نادي الهلال السعودي أمام أوراوا رغم “الاستحواذ”؟ (فيديو)

انتقد لاعب نادي الهلال السعودي السابق، ناصر الشمراني، من يتحدث عن أن الهلال استحوذ على مجريات مباراة أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال اللاعب في مقطع فيديو تم تداوله: ” الاستحواذ ما يأكل عيش .. في النهاية الفريق خسر البطولة “.

وتابع: “في النهائي السابق أمام سيدني استحوذنا ذهابًا وإيابًا، وفي النهاية ضاعت منا البطولة .. ما يهمني استحواذ أو غيره .. يهمني رفع الكأس “.

وكان الشمراني لاعبًا في صفوف الهلال، وشارك في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014 أمام سيدني، قبل أن تحدث خلافات بينه وبين المدرب الحالي رامون دياز.

ورحل الشمراني عن الهلال، حيث انضم مطلع الموسم الحالي لفريقه السابق الشباب.