مسؤولون من رابطة الدوري الإسباني يزورون السعودية غدًا.. تعرّف على السبب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن زيارة فريق متخصص من رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” للسعودية، غدًا الأربعاء، بهدف تفعيل الشراكة التي وقّعها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في أكتوبر الماضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”.

وتتضمن الاتفاقية رعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، بهدف تدريب وتطوير اللاعبين السعوديين الناشئين، وإعداد مدربين رياضيين سعوديين، وفق برامج معدّة من رابطة الاتحاد الإسباني، بهدف رفع قدرات اللاعبين والمدربين والإسهام في تطوير إمكاناتهم.

كما تتضمن الاتفاقية الموقَّعة مع الرابطة الإسبانية إرسال ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف اللاعبين السعوديين، لخوض تجربة الإعارة للدوري الإسباني بدرجتيْه الأولى والثانية، بالإضافة إلى معاينة وتدريب وصقل اللاعبين المواليد من خلال إقامة معسكرات لهم بالتعاون مع لجنة استكشاف المواهب.

وسيقوم الفريق الإسباني بحضور عدد من مباريات المسابقات السعودية في مختلف فئاتها العمرية، والقيام بزيارات مختلفة لعدد من المنشآت الرياضية، وعقد اجتماعات مختلفة مع مسؤولي هيئة الرياضة واتحاد القدم.