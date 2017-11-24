ما هي قلعة الحصن التي اتفق تركي آل الشيخ على إنشائها في الرياض (فيديو)‎

وقّع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اليوم الجمعة، عقد شراكة مع شركة (TBS) توشي شيكا إيشيهارا اليابانية في طوكيو، لتنفيذ مشروع بناء قلعة تاكيشي المشهورة في البرنامج التلفزيوني الشهير “الحصن”.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة بيانًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه: “ووفقًا لاتفاقية التي وقّعها رئيس مجلس إدارة شركة (TBS) توشي شيكا إيشيهارا، بحضور سفير المملكة لدى اليابان أحمد البراك، والأمير فيصل بن بندر رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، سيتم بناء القلعة بتصميم تراثي عربي بما يحقق توفير أكثر من 50 تحديًا ومغامرة متنوعة بين تحديات قديمة وأخرى جديدة مخصصة للمشروع، فيما سيتم رفع معدل الجولات إلى 13 جولة بصورة أسبوعية، وستحتضن مدينة الرياض مشروع قلعة الحصن الذي سيقام على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع”.

وأكمل قائلًا “ستشهد المسابقة رصد جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين والمشاركين الذين من المنتظر أن يتزايد عددهم فور انطلاق المسابقة في موسمها الجديد، ومن المتوقع مشاركة متزايدة وكبيرة تصل إلى آلاف المتسابقين في الموسم الأول للعبة التي ستدشن فعالياتها نهاية عام 2018.

وتابع بقوله إن”موقع المشروع مدينة الرياض، 10 أشهر مدة بناء المشروع، تصميم مستوحى من التراث العربي، مسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة، أكثر من 50 تحديًا ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصصة للمشروع، تحدٍ جديد كل أسبوع، إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم وسيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، ويستقبل أعدادًا كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية ولكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين”.

???? معالي رئيس مجلس الإدارة يوقع رئيس مجلس إدارة شركة (TBS) السيد/ توشي شيكا إشيهارا عقداً لإنشاء قلعة تاكيشي (الحصن) في مدينة بالرياض #الحصن_في_الرياض pic.twitter.com/MbYX26baKw — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧