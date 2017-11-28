مصدر مطلع: مباريات السعودية وإيران ستستمر على ملاعب محايدة

أكد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مباريات السعودية وإيران لن تخضع لأي تعديل مستقبلي، وستستمر بملاعب محايدة حتى يطرأ جديد بالملف، وسيصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا شاملًا في وقت لاحق اليوم عن نتائج اجتماع المكتب التنفيذي.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شدد اليوم الثلاثاء على أنه سيلتزم بالعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين المنصوص عليها بالدستور الآسيوي تجاه قضية الملاعب المحايدة التي أثارتها بعض الاتحادات نتيجة الخلافات السياسية الطارئة بالقارة.

وترأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، اجتماعًا للمكتب التنفيذي اليوم الثلاثاء بالعاصمة التايلندية بانكوك، بحضور رئيس الانحاد الدولي للعبة (فيفا) جياني إنفانتينو، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد توصيات اللجان وخطط مسابقات الموسم المقبل.

وشهد الاجتماع خروج ممثلي الاتحادات المعنية بمناقشة ملف الملاعب المحايدة من القاعة فور بدء مناقشة الأمر؛ وذلك لإعطاء مساحة للتعاطي العادل لأعضاء المكتب التنفيذي، للقضية التي حسمت باعتماد عدم اللعب بملاعب محايدة خارج إطار النظام.

ووفقا للدستور الآسيوي، فإن نقل المباريات لملاعب محايدة يتم اعتماده إذا تبين وجود أخطار أمنية أو كوارث طبيعية تمنع إقامة المباريات.