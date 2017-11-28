هجوم “غير مألوف” يقود نادي الهلال لمداواة جراحه أمام الأهلي بالدوري السعودي

من المنتظر أن يقود هجوم غير مألوف آمال الهلال لمداواة جراحه الآسيوية سريعًا عندما يخوض حامل اللقب مباراة قمة على أرضه، أمام الأهلي متصدر دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الجمعة.

وكان الهلال يمني نفسه بإحراز لقب دوري أبطال آسيا، لكن رغم مسيرته الرائعة نحو النهائي خسر بصعوبة 2-1 أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مجموع المباراتين مطلع الأسبوع الجاري .

وسينصب تركيز الهلال سريعًا على اللقب المحلي، وسيتطلع لاستعادة الصدارة سريعًا وهو الأمر الذي يبدو متاحا لو فاز بمبارياته المؤجلة.

وخاض الهلال ثماني مباريات ويملك 20 نقطة، وهو الوحيد الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي خاض 11 مباراة.

لكن الهلال سيفتقد المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة وسيغيب لعدة أشهر، كما يبدو أن السوري عمر خربين مرشح للغياب بسبب الإصابة.

وأصيب إدواردو في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وخضع لجراحة في الرباط الصليبي للركبة بينما تعرض خربين للإصابة في لقاء الإياب، ولن يغيب طويلًا، لكنه سيحضر حفل جوائز الاتحاد الآسيوي غدًا الأربعاء، ومن غير المرجح أن يظهر أمام الأهلي.

وربما يلجأ رامون دياز مدرب الهلال، إلى الاعتماد على المهاجم الفنزويلي جليمن ريفاس ومختار فلاتة الذي شارك لفترة أمام أوراوا مطلع الأسبوع الجاري.

وما قد يساعد هذا الثنائي غير المألوف في تشكيلة الهلال أن معتز هوساوي قلب دفاع الأهلي تعرض لإصابة عضلية، ومن المنتظر أن يغيب عن القمة المرتقبة المقرر إقامتها في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

أما دفاع الهلال فيجب أن يكون يقظًا بشكل أكبر من المعتاد؛ لمحاولة إيقاف ثنائي هجوم الأهلي المكون من السوري عمر السومة، هداف الدوري برصيد عشرة أهداف، وزميله البرازيلي ليوناردو سوزا الذي سجل سبعة أهداف.

وتنطلق الجولة غدًا الأربعاء، وسيفتقد النصر المهاجم محمد السهلاوي بسبب الإيقاف عندما يستضيف الفتح، وستكون الفرصة متاحة أمامه للتقدم للمركز الثاني ولو مؤقتا.

ولدى النصر 19 نقطة من عشر مباريات، ويحتل المركز الرابع، لكنه يتأخر بنقطة واحدة عن الهلال الذي سيلعب بعده بيومين.

وسيتطلع الفيصلي، ثالث الترتيب برصيد 19 نقطة، أن يواصل نتائجه غير المتوقعة عندما يستضيف الباطن خامس الترتيب وله 15 نقطة.

أما الاتحاد، الذي تستمر معاناته لموسم آخر، فسيفتقد -بسبب الإيقاف- الثلاثي فهد المولد وياسين حمزة وعمار الدحيم، عندما يلعب في ضيافة الاتفاق يوم الخميس.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 13 نقطة، ويتقدم بنقطتين على الاتفاق.