السعودية.. نادي الاتحاد يفاوض جيمس ترويسي لجدولة مستحقاته

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع لاعب الفريق السابق، جيمس ترويسي؛ لجدولة مستحقاته.

وتأمل إدارة الاتحاد في التوصل إلى اتفاق مع ترويسي حتى تستطيع تقديم التماس للفيفا؛ من أجل التعاقد مع محترفين جدد في سوق الانتقالات الشتوي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أصدر عقوبة على العميد بمنع التسجيل لفترتين؛ بسبب مستحقات اللاعب الأسترالي.

ويعاني الاتحاد كثيرًا بسبب هذا القرار، حيث لم يكن بإمكانه التفاوض أو استقدام لاعبين محليين أو أجانب في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وكذلك في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن على لائحة ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.