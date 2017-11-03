نادي الاتحاد السعودي يقدّم التماسًا لـ”الفيفا” للتعاقد مع 4 محترفين

تسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي إلى التقدم بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” من أجل السماح لها بالتعاقد مع لاعبين أجانب في الموسم الشتوي المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قد أصدر قراراً بمنع التسجيل لفترتين على الاتحاد على خلفية مطالبات مالية للمحترف الأسترالي جيمس ترويسي.

وقالت صحيفة الرياضي إن إدارة العميد ستسعى إلى الحصول على استثناء من “الفيفا” للاستفادة من تسجيل 4 محترفين هواة بعد انتهاء فترة التسجيل المقبلة.

وقال الباحث في لوائح وتنظيمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير خلال تصريحات للصحيفة إن لوائح “الفيفا” في جميع موادها تمنع نادي الاتحاد من الاستفادة من تسجيل لاعبين لمدة فترتين بسبب العقوبة، ويشمل ذلك أيضاً الهواة.

وأضاف: ” لدى إدارة الاتحاد خيار وحيد، وهو طلب استثناء من قبل “الفيفا” للسماح لها بتسجيل لاعبين هواة بعد انتهاء فترة الميركاتو الشتوي، مضيفاً أن طلب الاستثناء غير مؤكد، حيث من الممكن أن يُرفض الطلب بنسبة كبيرة.