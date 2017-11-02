حمد الصنيع: نادي الاتحاد السعودي كان “بيئة طاردة” للداعمين.. وأعمل على إعادته لمكانته

أكد حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد السعودي، أنه تعرض إلى ضغط شديد لإقالة الإسباني خوسيه لويس سييرا، المدير الفني للفريق، إلا أنه مقتنع بقدراته.

وقال الصنيع في حواره لبرنامج “أكشن يا دوري”: إن سييرا مدرب كبير، وأدواته التكتيكية مميزة ويحاول استخدام لاعبيه على أمثل وجه، ولكن هناك صعوبات كبيرة تواجه الفريق”.

وأضاف: “وعدت بالشفافية وسأكون واضحًا مع الجميع بخصوص نادي الاتحاد، ويجب أن نتكاتف جميعًا لحل مشاكل النادي”.

وحول ظهور الفريق بمستوى سيئ هذا الموسم أجاب: “بالإضافة إلى الضغوط التي واجهت نادي الاتحاد، فالاهتمام في الفريق الأول تسبب بنسيان الفئات السنية وضعف مستوى الفريق حاليًا”.

وشدد رئيس نادي الاتحاد على أن دعم الجمهور سيعيد الفريق كما حدث في مباراة الفتح، ودعمهم سيعيد الداعمين الشرفيين،لأن الجمهور جذاب، موضحًا: “النادي سابقًا كان بيئة طاردة وعندما يتم حل هذه المشاكل سيعود الاتحاد كما كان ويعود الداعمون”.

وكشف الصنيع أن فهد المولد سيعود إلى تدريبات الفريق خلال أسبوعين.

وعن مشكلة اللاعب سعيد المولد قال: “ننتظر قرارًا خلال شهر في قضية اللاعب سعيد المولد، وسنحاول بكل ما نستطيع لنحفظ حقوق النادي الاتحادي”.

#اكشن_يا_دوري

حمد الصنيع: ننتظر قرارًا خلال شهر في قضية اللاعب سعيد المولد وسنحاول بكل ما نستطيع لنحفظ حقوق النادي الاتحادي pic.twitter.com/RJuD6fZiTs — أكشن يا دوري (@ActionYaDawry) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ديون الاتحاد

وبالانتقال إلى ديون النادي التي تسببت في مشاكل كبيرة للفريق وصلت إلى حرمانه من القيد ودخوله في مشاكل مع الفيفا، قال الصنيع: “ديون الاتحاد طويلة الأجل وصلت 312 مليون ريال.. وقرار منع التسجيل وفر على النادي أكثر من 50 مليون ريال”.

وأضاف: “مبلغ الـ 10 ملايين ريال الذي حصلنا عليه من هيئة الرياضة تم صرفه في 3 ساعات.. أعضاء مجلس الإدارة يستطيعون تنمية المداخيل”.

وتابع: “الدعم المادي ليس كل شيء حاليًا، ولا أحتاج للذهاب لمنصور البلوي.. لملمة البيت الاتحادي أهم حاليًا”.

ورد عليه الإعلامي وليد الفراج قائلًا: “شرفي اتحادي من عائلة بن لادن سيقدم دعمًا كبيرًا لنادي الاتحاد قد يصل لـ 20 مليونًا”.

#اكشن_يا_دوري

حمد الصنيع: ديون #الاتحاد طويلة الأجل وصلت 312 مليون ريال.. تعرضت للضغط لإقالة سييرا لكنني مقتنع فيه pic.twitter.com/501c55il4U — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

العلاقة مع آل الشيخ

وحول علاقة إدارة الاتحاد الجديدة بتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، قال الصنيع: “آل الشيخ يريد حل قضايا نادي الاتحاد وتصحيح وضعه ونحن معه على خط مفتوح”.

وأضاف: “نتائج التحقيقات في هيئة الرقابة ستحتاج أكثر من أسبوعين، لكنها تعمل بشكل سريع”.