أمير الرياض فيصل بن بندر يثير الجدل بمزاحه حول خسارة نادي الهلال السعودي (فيديو)

أثار مزاح الأمير فيصل بن بندر مع يوسف الثنيان لاعب نادي الهلال السعودي حول خسارة الفريق أمام أوراوا ريد الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا جدلًا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية.

ومزح الأمير مع الثنيان :”ربعك وش بلاهم البارح” وسط ضحكات الحاضرين.

وتداول مشجعون لنادي النصر الفيديو على أنه سخرية وطقطقة من أمير الرياض على نادي الهلال، فيما رأى آخرون أن الأمر لم يتخطَ المزاح.

الفيديو جاء في وقت امتلأت به ساحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بالجدل حول شماتة بعض المشجعين من خسارة الفريق.

وشارك دعاة ومشايخ وإعلاميون في الجدل الدائر حول خسارة نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال اللقب بهدفين مقابل هدف واحد بنتيجة اللقاءين أمام أوراوا الذي سيمثل قارة آسيا بكأس العالم للأندية الشهر المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

الفيديو كان خلال افتتاح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 17 مشروعًا بيئيًا وحضريًا جديدًا في العاصمة السعودية الرياض.

وأثارت حالة السخرية والشماتة من خسارة نادي الهلال السعودي للقب دوري أبطال آسيا، بعد السقوط، أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، استغراب البعض في الشارع الرياضي، ولكن في الجهة المقابلة رأى بعض النقاد والمحللين أن الأمر طبيعي، ويحدث في كل بلدان العالم، وهذا هو حال كرة القدم.

وفي رد فعل سريع دشنت جماهير الفرق المنافسة للهلال بالتحديد (النصر – الاتحاد) هاشتاغًا بعنوان “#العالمية_صعبة_قوية للتعبير به عن سعادتهم بعدم تتويج منافسهم المباشر باللقب القاري، وكذلك عدم الوصول إلى بطولة كأس العالم للأندية.

ولا يعد هذا الموقف غريبًا على الكرة السعودية؛ فالمشهد الحالي تكرار لما حدث عام 2014، حينما خسر الهلال اللقب القاري أمام ويسترن سيدين الأسترالي؛ لتدشن جماهير الفرق المنافسة نفس الوسم، الذي أصبح شعارًا لهم للحديث عن عدم تمكن الهلال من اللعب في مونديال الأندية.