تسريب_خطاب_الترشيح.. هل شارك نادي النصر في كأس العالم للأندية بالتصويت؟

يبدو أن الأزمة بين جمهوري ناديي الهلال والنصر دخلت منعطفًا جديدًا، خاصة بعد الشماتة التي أظهرها العديد من الجماهير المنافسة لنادي الهلال السعودي، بعد ضياع لقب دوري أبطال آسيا إثر خسارته في النهائي من نادي أوراوا الياباني.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطابًا مسربًا لترشيح نادي النصر السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2000، والتي يتفاخر بها مشجعو الفريق عن طريق الهشتاغ الشهير، العالمية صعبة قوية، وسط تأكيدات أن الخطاب الذي انتشر مزور ومفبرك من جماهير نادي الهلال.

وسبب الخطاب ضجة على موقع “تويتر”، ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم “#تسريب_خطاب_الترشيح”، إذ كان أبرز المغردين من مشجعي نادي الهلال، والذين ردوا على بعض الهاشتاغات التي دشنتها جماهير النصر بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا، وتتويج أوراوا الياباني بالبطولة، وتأهله للمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات.

الخطاب الذي تم نشره، كان موجهًا من الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس النصر السعودي، إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي، في ذلك الوقت بتاريخ سنة 1420 هجرية.

كان الخطاب يحث الاتحاد السعودي على إشراك النصر في كأس العالم للأندية 2000 بعد حصوله على لقب بطولة السوبر الآسيوية، وذلك بسبب التخبطات الكثيرة، حول مشاركة البطل هل سيكون هو بطل 1998 أم بطل 1999، وبالتالي تم الموافقة رسميًا على البطل وهو النصر.

من جانبه، رد المغرد عبدالله الدهشمي، قائلًا: “النصر حقق كأس الكؤوس الآسيوية عام98 وحقق كأس السوبر الآسيوية عام 99 التي عن طريقها يذهب لكأس العالم للأندية ويجيك طاقية ويركب له فوتوشوب علشان يستصغر الانتصارات المحققة”.

النصر يحقق كاس الكؤوس الاسيوية عام98 ويحقق كأس السوبر الاسيوية عام99التي عن طريقها يذهب لكأس العالم للاندية ويجيك طاقية ويركب لة فيتيشوب علشان يستصغر الانتصارات المحققة..هش هش ولا نفس #تسريب_خطاب_الترشيح pic.twitter.com/c0NYIte1C4 — عبدالله الدهمشي (@R707S) November 27, 2017

كما رد ماجد المهندي، رئيس تحرير جريدة الرياضي الإلكترونية، عبر الهاشتاع مؤكدًا أن الأمر مجرد تزوير، ونشر فيديو لماجد عبدالله يتحدث فيه عن مشاركة النصر في كأس العالم للأندية.

بالصوت والصورة

الجلاد ماجد عبدالله

من ارض الملعب

مش كتابة وفبركة

ولا دم ملوث ولا غيره#تسريب_خطاب_الترشيح pic.twitter.com/SMnUafWCEy — ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) November 27, 2017

#تسريب_خطاب_الترشيح يالله تحت هذه التغريده سرد تاريخي مع الادله حول مشاركة النصر في العالميه

سيتم سرده على شكل حوار بين مشجع #عالمي ومشجع طاقيه #محلي — ضيغم (@sn3osy1990) November 27, 2017