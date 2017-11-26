السعودية.. عمر خريبين مرشح لجائزة جديدة ونادي الهلال يدرس تعويض كارلوس إدواردو (فيديو)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف اللاعب السوري عمر خريبين مهاجم نادي الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لجائزة أفضل هدف في الأسبوع.

وتلقى خريبين كرة داخل منطقة العمليات بالقدم اليمنى واستدار سريعًا قبل أن يولج الكرة في الشباك في الدقيقة 38 في 18 من الشهر الحالي على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وينافس خريبين اللاعب البرازيلي رافايل سيلفا مهاجم أوراوا، والذي سجل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب أمام الهلال.

واستغل رافايل سيلفا كرة مرتدة من دفاع الهلال ليسددها سهلة في المرمى في الدقيقة 7 في مباراة الذهاب.

وفي مباراة الذهاب ورغم سيطرة الهلال على المباراة، تلقى سيلفا كرة طولية فشل لاعبو الهلال في التعامل معها ليسددها قوية على مرمى عبدالله المعيوف ويبدد أحلام الهلال في التتويج باللقب في الدقيقة 88.

ونال خريبين البالغ من العمر 23 عامًا جائزة هداف دوري أبطال آسيا للموسم الحالي بعد أن سجل 10 أهداف للهلال 5 منها في نصف النهائي، علمًا بأنه انضم للفريق في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.



في سياق متصل كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال يحق له التعاقد مع مهاجم جديد بعد إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو.

وتعرَّض إدواردو (28 عامًا) لقطع في الرباط الصليبي في الشوط الأول من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا وبات غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم، أمرًا مؤكدًا.

وقال نواف بن سعد رئيس الهلال إن إدارة الفريق ستدرس اللائحة بخصوص إداوردو إذا سمحت إسقاطه من الكشوفات مع الاحتفاظ بعقده كلاعب هلالي والتعاقد مع بديل.

ووفقًا لتقارير سعودية فإنه وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لنادي الهلال إحلال لاعب آخر، عوضًا عن كارلوس إدواردو المصاب.