إيقاف محمد السهلاوي وفهد المولد لاعبي ناديي النصر والاتحاد السعوديين.. تعرّف على السبب

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات بحق عدد من الأندية واللاعبين على خلفية أحداث الجولة الماضية من دوري المحترفين السعودي.

وألزمت اللجنة نادي هجر بدفع غرامة (5,000 ريال) لحصول 6 من لاعبي فريق درجة الناشئين على 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة، أمام الفتح ضمن الدوري الممتاز لدرجة الناشئين.

كما قررت إيقاف لاعب فريق نادي الاتحاد ياسين حمزة (مباراة رسمية واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال)، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس، أمام النصر.

وأوقفت اللجنة أيضًا لاعب فريق نادي الاتحاد عمار الدحيم (مباراة رسمية واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال)، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس.

وطالت العقوبات اللاعب فهد المولد مهاجم الاتحاد حيث تمّ إيقافه (مباراة رسمية واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال)، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس.

وتم إيقاف لاعب فريق نادي النصر محمد السهلاوي (مباراة رسمية واحدة) وإلزامه بدفع غرامة (10,000 ريال)، لارتكابه سلوكًا غير رياضي.

كما ألزمت اللجنة نادي النصر بدفع غرامة (10,000 ريال) لتأخر لاعبي الفريق في النزول إلى الملعب، أمام الاتحاد.