السعودية.. مهاجم نادي الهلال على أعتاب الدوري المكسيكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن اللاعب ماتياس بريتوس، مهاجم نادي الهلال السعودي، سيعود إلى نادي بوماس المكسيكي من جديد، في الميركاتو الشتوي.

وتحدثت صحيفة ” ريكورد”، عن المستويات التي قدّمها اللاعب مع فريقه المكسيكي، وكيف أنه كان واحداً من أهم اللاعبين للفريق.

وتحدثت الصحيفة، عن أن اللاعب لم يقدم المردود المنتظر منه مع الهلال السعودي، وأن النية ستكون إما إلغاء عقده بالتراضي، أو أن يضطر النادي المكسيكي لشرائه من جديد.

وكان بريتوس قد انضم للهلال مطلع الموسم الحالي، من بوماس المكسيكي مدة موسمين، لكن اللاعب لم ينل رضا الهلاليين، حتى الآن.