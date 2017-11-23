BeIN SPORTS تحدد معلقي مباراة نادي الهلال وأوراوا

أعلنت شبكة قنوات ” BeINSPORTS” معلقيْ مباراة نادي الهلال السعودي ومضيفه أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت المقبل.

وتعادل الهلال مع أوراوا ريد الياباني 1/1 السبت الماضي على استاد الملك فهد الدولي، وتقام مباراة الإياب على استاد سايتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحددت شبكة BeIN SPORTS”” المعلقيْن، التونسي رؤوف خليف، في حين سيعلق العُماني خليل البلوشي على قناة الكأس القطرية.

ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والتأهل إلى كأس العالم للأندية والتي تقام في الإمارات الشهر المقبل.

ويحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من 1/1 للفوز باللقب.