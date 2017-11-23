غضب واسع بين جماهير نادي الاتحاد السعودي على الكويتي فهد الأنصاري

دشن مشجعو نادي الاتحاد السعودي، هاشتاغ، طالبوا من خلاله بطرد اللاعب، فهد الأنصاري، من صفوف الفريق بعد هبوط مستواه بشكل كبير خلال الموسمين الماضي الحالي.

ولم يظهر اللاعب بالمستوى المأمول خلال مباراة النصر والاتحاد.

وبرهن النصر سعيه الأكيد للمنافسة بقوة على صدارة بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا 1/0 على ضيفه الاتحاد، في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة للمسابقة، اليوم الخميس.

وارتفع رصيد النصر، الذي حقق انتصاره الخامس في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد الاتحاد، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز السابع.

ونشط هاشتاغ #طرد_الأنصاري_من_النادي بعد دقائق من نهاية مباراة النصر والاتحاد التي خسرها العميد.

ويعاني الاتحاد من نتائج مخيبة للغاية هذا الموسم في ظل خلل إداري عميق.

وجدد نادي الاتحاد استعارة اللاعب من ناديه الكويتي، في ظل منعه من قيد لاعبين جدد.

وغرد رائد العيتي :”من الموسم اللي فات وحنا نطبل ونصبر عليه ، نشوفه بالسناب أكثر من مانشوفه بالملعب .. مودل كويتي عصري”.

وقال حساب يدعى اتحادي صميم: “زياد المولد أفضل بكثير بالمحور، والمدرب مصر على الأنصاري واللاعب لا تمركز ولا التحام ولا تغطية، افتكاك صفر، نلعب فقط بعشرة لاعبين كل مباراة، ميزته الوحيدة الاستعراض وقصة شعره شكله الموضوع يا ألعب يا اشتكيكم”.

وغرد فيصل :”جمهور الاتحاد ما عنده مشكلة أبدًا أن الاتحاد يكمل بثلاثة أجانب لنهاية الموسم، لأنه أصلًا وجود الأنصاري مثل عدمه”.

وعلّق عبدالرحمن العتيبي :”فهد لو معه فريق مثل الهلال أو الأهلي راح يبدع، المشكلة مو في فهد المشكلة التشكيلة والضغط اللي عليه”.