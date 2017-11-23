نادي النصر يطيح بالاتحاد.. كيف أصبح ترتيب الدوري السعودي؟

برهن النصر سعيه الأكيد للمنافسة بقوة على صدارة بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومستحقًا 1/0 على ضيفه الاتحاد، في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة للمسابقة، اليوم الخميس.

وارتفع رصيد النصر، الذي حقق انتصاره الخامس في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد الاتحاد، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز السابع.

وكان النصر الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه الفوز بعدد وافر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازمهم في أكثر من فرصة، في الوقت الذي لم يقدم فيه الاتحاد العرض المنتظر، حيث ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية، وعجزوا عن خلق فرص حقيقية للتسجيل.

ويدين النصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه المغربي محمد فوزير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17.

وترجم النصر سيطرته بعدما أحرز فوزير هدفًا في الدقيقة 17، عندما تابع ركلة حرة مباشرة نفذها ليوناردو بيريرا، حيث ارتطمت الكرة بباطن العارضة، قبل أن تصل للاعب المغربي الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة برأسه في المرمى الخالي.