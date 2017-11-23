مباراة النصر والاتحاد.. محمد فوزير يفتتح التسجيل للعالمي بهدف رائع (فيديو)

سجل اللاعب المغربي محمد فوزير الهدف الأول لفريقه النصر في مباراة الفريق أمام الاتحاد في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.

واستغل فوزير ارتداد كرة قوية من ضربة حرة مباشرة سددها أحد زملائه ليدخلها برأسه الشباك في الدقيقة 17.

وانضم فوزير (25 عامًا) إلى النصر قادمًا من الفتح الرباطي المغربي الصيف الماضي، وهذا هدفه الثالث مع الفريق في الدوري السعودي.

ويلتقي الاتحاد والنصر، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، ويحتل النصر المركز الثالث بـ 16 نقطة من 9 مباريات، مقابل 13 نقطة للاتحاد في المركز السابع.