مباراة النصر والاتحاد.. بادرة إنسانية من جماهير العميد (صورة)

في بادرة إنسانية خيرية، قرر مجلس جمهور نادي الاتحاد، توزيع ماء سبيل، عن الكابتن سالم مروان، الحارس السابق لنادي النصر، في مباراة الفريقين، في قمة الجولة الحادية عشرة، من الدوري السعودي.

ويرقد مروان في المستشفى، حيث يعاني المرض، وقد سبق له اللعب لنادي النصر، بين عامي 1972 و1989.

وحقق الحارس السابق مع النصر، بطولة الدوري السعودي 3 مرات، إضافة إلى 3 بطولات في بطولة الكأس.

وأُصيب مروان بشلل رباعي؛ في حادث سير، أنهى مسيرته الرياضية.

ويلتقي الاتحاد والنصر، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز، ويحتل النصر المركز الثالث بـ 16 نقطة من 9 مباريات، مقابل 13 نقطة للاتحاد في المركز السابع.