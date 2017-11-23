مباراة النصر والاتحاد.. الجماهير تصلي في الشوارع قبل دخول الملعب (شاهد)

تداول مغردون سعوديون صورًا لجماهير ناديي النصر والاتحاد يؤدون الصلاة قبل دخول ملعب الملز لمشاهدة كلاسيكو العالمي والعميد بدوري المحترفين السعودي.

وقبل أيام أدّت جماهير الهلال الصلاة داخل الملعب قبل مباراة أوراوا ريدز بنهائي دوري أبطال آسيا.

أعداد جيدة من الجماهير تؤدي الصلاة خارج الملعب قبل الدخول للمدرجات . pic.twitter.com/8mgJYWBLuL — كورة النصر – Kora AlNassr (@kora_nfc) November 23, 2017

ودائمًا ترتبط المتعة والإثارة والندية بلقاءات النصر والاتحاد، وهو ما ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في لقاء الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورغم ابتعاد الاتحاد بعض الشيء عن المنافسة، واحتلاله المركز السابع برصيد 13 نقطة، بخلاف النصر، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة؛ إلا أن المباراة بين الفريقين تبقى دائمًا خارج التوقعات.

وتحسّن أداء فريق النصر بشكل واضح مع مدربه الأرجنتيني غوستافو كونتيريوس، المدير الفني، الذي تولى المهمة خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز.

وتقدم النصر للمركز الثالث برصيد 16 نقطة؛ ما يجعله في دائرة المنافسة، حتى لو كان هناك فارق في النقاط بينه وبين الأهلي والهلال أكثر من مباراة؛ خاصة أن النصر له لقاء مؤجل.

وتابع محبو النصر أداءً قويًا للنصر في اللقاء الأخير ضد الرائد بالدوري، والفوز بخمسة أهداف، مع تطور واضح في أداء وسط الملعب، وتقدم واضح في عملية الضغط على المنافسين وبناء الهجمات.

وعبّر حسن الراهب مهاجم النصر المخضرم في تصريحاته للإعلام السعودي عن دور كونتيريوس، مؤكدًا أن الفريق تحسّن على المستوى الجماعي، والروح القتالية، وهو ما يدعوه للتفاؤل.

وأكد الراهب أن النصر فريق قوي، ولن يقبل سوى بالفوز على الاتحاد في عقر داره.

ويراهن المدرب التشيلي لويس سييرا على خبراته في المواجهات الكبرى، وإمكانية خطف فوز يعيد التوازن للاتحاد في الدوري.

ويعتمد سييرا على طريقته المعهودة 4-2-3-،1 ويعوّل على قدرات لاعبه التشيلي فيلانويفا في ضبط الإيقاع، والتمرير الدقيق، والربط بين الوسط والهجوم.

ويعاني الاتحاد من ضربة موجعة بغياب محمود كهربا للإصابة، وسفره للعلاج في ألمانيا؛ خاصة أن كهربا لاعب مؤثر هجوميًا ويتميز بالسرعة.