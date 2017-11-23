مباراة النصر والاتحاد.. كيف يدور الصدام اللاتيني بين كوينتريوس وسييرا؟

دائمًا ترتبط المتعة والإثارة والندية بلقاءات النصر والاتحاد، وهو ما ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في لقاء الفريقين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورغم ابتعاد الاتحاد بعض الشيء عن المنافسة، واحتلاله المركز السابع برصيد 13 نقطة، بخلاف النصر، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة؛ إلا أن المباراة بين الفريقين تبقى دائمًا خارج التوقعات.

ويبدو هناك صراع تدريبي لاتيني بين الأرجنتيني غوستافو كوينتريوس، المدير الفني للنصر، والتشيلي لويس سييرا، المدير الفني للاتحاد، ترصد ملامحه شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

صحوة كونتيريوس

تحسن أداء فريق النصر بشكل واضح مع مدربه الأرجنتيني غوستافو كونتيريوس، المدير الفني، الذي تولى المهمة خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز.

وتقدم النصر للمركز الثالث برصيد 16 نقطة؛ ما يجعله في دائرة المنافسة، حتى لو كان هناك فارق في النقاط بينه وبين الأهلي والهلال أكثر من مباراة؛ خاصة أن النصر له لقاء مؤجل.

وتابع محبو النصر أداءً قويًا للنصر في اللقاء الأخير ضد الرائد بالدوري، والفوز بخمسة أهداف، مع تطور واضح في أداء وسط الملعب، وتقدم واضح في عملية الضغط على المنافسين وبناء الهجمات.

وعبر حسن الراهب مهاجم النصر المخضرم في تصريحاته للإعلام السعودي عن دور كونتيريوس، مؤكدًا أن الفريق تحسن على المستوى الجماعي، والروح القتالية، وهو ما يدعوه للتفاؤل.

وأكد الراهب أن النصر فريق قوي، ولن يقبل سوى بالفوز على الاتحاد في عقر داره.

آمال سييرا وغياب كهربا

يراهن المدرب التشيلي لويس سييرا على خبراته في المواجهات الكبرى، وإمكانية خطف فوز يعيد التوازن للاتحاد في الدوري.

ويعتمد سييرا على طريقته المعهودة 4-2-3-،1 ويعول على قدرات لاعبه التشيلي فيلانويفا في ضبط الإيقاع، والتمرير الدقيق، والربط بين الوسط والهجوم.

ويعاني الاتحاد من ضربة موجعة بغياب محمود كهربا للإصابة، وسفره للعلاج في ألمانيا؛ خاصة أن كهربا لاعب مؤثر هجوميًا ويتميز بالسرعة.

السهلاوي فرس الرهان

ويراهن النصر على قدرات هجومه المميز؛ وخاصة هدافه محمد السهلاوي، الذي تألق بشكل لافت مؤخرًا، بعدما سجل ثنائية في مرمى الرائد، وخطف الأضواء.

ويملك النصر أيضًا لاعبه المخضرم حسن الراهب؛ بخلاف المغربي محمد فوزير، صانع الألعاب المتميز، الذي بدأ الانسجام مع الفريق، بجانب البرازيلي ليوناردو.

وأكد إكرامي عبدالعزيز، مدرب فريق “السر” السعودي، لـ”إرم نيوز” أن النصر فريق منظم، وقوي، ويتطور مع مدربه كونتيريوس بشكل ممتاز في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن وجود السهلاوي، وفوزير، وليوناردو، يجعل الأداء الهجومي مرعبًا لأي دفاع، وهو ما يجب أن يحذر منه الاتحاد.

العكايشي سلاح سييرا

???? (٥) صور الحصة التدريبية للفريق الكروي الأول اليوم الاثنين الـ20 من نوفمبر pic.twitter.com/kg3XCWMl2s — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧

ويعتمد الاتحاد على التونسي أحمد العكايشي، هداف الفريق، الذي سجل 5 أهداف في الموسم الحالي، وقدم أداءً رائعًا؛ ليبقى أحد أبرز الأسلحة في ظل غياب كهربا.

ويراهن الاتحاد على سرعات وموهبة فهد المولد، اللاعب المتميز، بجانب انطلاقات فهد الأنصاري، وضابط الإيقاع فيلانويفا؛ لإمداد العكايشي.

وأشار إكرامي إلى أن العكايشي مهاجم متكامل، يملك القوة البدنية، والسرعات، والخبرات، وهو ما يجعله سلاحًا مهمًا في يد المدير الفني للاتحاد.