مباراة النصر والاتحاد.. محمد السهلاوي يتطلع لإنجاز تاريخي

يستعد المهاجم محمد السهلاوي لتدوين اسمه في سجلات مباريات النصر والاتحاد، اليوم، عندما يتقابل الفريقان في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.

ويطمح السهلاوي لتسجيل الهدف الخامس أمام الاتحاد ليصبح الهداف التاريخي لمباراة القمة، ويتربع محمد نور لاعب الاتحاد السابق على قائمة ترتيب الهدافين التاريخيين للمباراة بـ 5 أهداف.

وسجل السهلاوي البالغ عمره (30 عامًا) 6 أهداف هذا الموسم، وهو بحاجة إلى هدفين للوصول إلى 100 هدف في الدوري السعودي علمًا أنه سبق له اللعب لأندية القادسية والفتح.

ويحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 9 مباريات، مقابل 13 نقطة للاتحاد في المركز السابع.