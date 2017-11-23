رئيس الاتحاد الآسيوي: نادي الهلال وأوراوا قادران على تقديم مباراة رائعة

وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ لحضور مباراة الإياب للدور النهائي، من مسابقة دوري أبطال آسيا 2017، والتي ستجمع فريقي أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي، على استاد سايتاما، يوم السبت المقبل.

وأبدى الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة تطلعه، بأن تحمل مباراة الحسم في دوري أبطال آسيا صورة زاهية، تلبي طموحات جماهير كرة القدم الآسيوية، وتجسد التصاعد المستمر في المستوى الفني للمسابقة القارية، وتعكس ما تتمتع به الأندية الآسيوية، من إمكانات وقدرات فنية، ورغبة متواصلة في بلوغ منصات التميز الكروي.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن فريقي أوراوا ريد دايموندز والهلال، تمكنا من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق؛ بفضل المستويات الكبيرة المقرونة بالنتائج الإيجابية، مشيرًا إلى أن الفريقين يمتلكان من الأدوات الفنية والإرادة الصلبة ما يؤهلهما لتقديم مباراة عالية الجودة، يحفظها تاريخ الكرة الآسيوية.

وشدد سلمان، على أنه وبصرف النظر عن هوية الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، فإن الأهم بالنسبة للاتحاد الآسيوي، أن تكتسي مباراة الإياب للدور النهائي، بالأداء الفني الراقي، في إطار من الروح الرياضية العالية، والتنافس الرياضي الشريف، والتفاعل الجماهيري الرائع، على غرار مباراة الذهاب، التي أقيمت في الرياض، الأسبوع الماضي.

وأكد آل خليفة، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنجز كافة الترتيبات اللازمة؛ لتنظيم المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا؛ من أجل إخراجها بالصورة التي تليق بسمعة الكرة الآسيوية، مشيداً بالتعاون المتميز الذي يبديه كل من: الاتحاد الياباني لكرة القدم، ونادي أوراوا ريد دايموندز، مع الاتحاد القاري؛ في سبيل إنجاح هذا الحدث الكبير، ومتمنيًا لفريقي أوراوا والهلال، كل التوفيق، والنجاح في تقديم المتعة الكروية، المنتظرة من الجماهير الكروية، في القارة الآسيوية.