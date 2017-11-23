رئيس الاتحاد السعودي ينفي فكرة التعاقد مع رامون دياز لتدريب المنتخب

نفي عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تردد أخيرًا من أنباء حول إمكانية تولي الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال، تدريب المنتخب السعودي الأول، خلفًا لمواطنه إدغاردو باوزا الذي أقيل من منصبه.

وقال عزت: ” فكرة تعاقدنا مع رامون دياز مدرب فريق الهلال لقيادة المنتخب الأول في مونديال روسيا 2018 غير صحيحة”.

وأضاف:”منذ أن تعاقدنا مع باوزا كان هنالك معسكران، وقفنا خلالهما بشكل واضح على المنتخب، ورغبنا بالخروج منهما بهوية واضحة وطريقة أداء خاصة. وبعد أن قيّمنا عمل باوزا على أرض الواقع، لم نجد هوية مقنعة للمنتخب السعودي، ولم يتجانس لاعبو الأخضر معه، ولم يكن مؤهلًا للاستمرار معنا خلال الفترة المقبلة”.

وبخصوص المدرب الجديد للأخضر، قال عزت: “هنالك وقتٌ كافٍ للتعاقد مع مدرب جديد، ندرس بعناية العديد من الخيارات، ويعكف على الدراسة الكثير من الفنيين، وسنعلن عن اسم المدرب الجديد فور الانتهاء من دراسة السير الذاتية المطروحة أمامنا”.

وتطرق رئيس الاتحاد السعودي إلى استضافة مصر بطولة السوبر المصري السعودي، مؤكدًا أن “الفريق الفائز سيُتوج باللقب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ إذا أقيمت المباراة في مصر”.

وأوضح قائلًا: “تأتي تلك الخطوة في إطار الحرص على التقارب بشكل أكبر بين البلدين”.

وأردف: “لا أرغب في مواجهة المنتخب المصري وديًا، أتمنى أن تأخذ المباراة طابعًا رسميًا في كأس العالم حتى نصعد سويًا إلى دور الستة عشر”.

واختتم عزت: “حتى لو لم نتأهل سويًا فأتمنى أن يساعد كلُّ منتخب الآخر، حتى نضمن وجود فريق عربي في دور الـ16، ويحصل على دفعة معنوية في الأدوار الإقصائية”.