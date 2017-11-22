إقالة إدغاردو باوزا من تدريب منتخب السعودية.. وتقرير يكشف المرشح لخلافته‎

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة الأرجنتيني إدغاردو باوزا من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا قال فيه إن الإقالة، جاءت بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على المنتخب وخاض 5 مباريات ودية.

وأشار الاتحاد السعودي في بيانه إلى أنه يعكف حاليًا على إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات، بما يواكب المرحلة الراهنة، والتي يستعد فيها “الأخضر” لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

???? | #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم ينهي ارتباطه مع المدير الفني للمنتخب الأول الأرجنتيني إدغاردو باوزا pic.twitter.com/6AH2DSTmjZ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ونقلت صحف كولومبية أنباء عن تقدم الاتحاد السعودي بعرض للمدرب رينالدو رويدا المدرب الحالي لفلامنغو البرازيلي.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم سبق وأن فاوض رينالدو رويدا من قبل، ولكن العرض قوبل بالرفض؛ لالتزام المدرب بعقد مع فريقه.