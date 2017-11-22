نادي الشباب السعودي ينفي إصداره بيان بخصوص محمد العويس ويؤكد اختراق حسابه

نفت إدارة نادي الشباب السعودي، إصدارها أي بيان، بخصوص تلقيها مبالغ مالية من النادي الأهلي، نظير إنهاء قضية اللاعب محمد العويس.

ونشر نادي الشباب، بيانًا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء، قال فيه:

“تؤكد إدارة الشباب برئاسة طلال آل الشيخ أنَّ البيان الذي صدر على لسان الإدارة بحدود الساعة الواحدة صباحًا هذا اليوم، لم يكن صادرًا عنها، بعد أن تم اختراق حساب النادي، قبل أن تتم استعادته مجددًا”.

تنويه: تؤكد إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ طلال آل الشيخ أن البيان الذي صدر على لسان الإدارة بحدود الساعة الواحدة صباحاً من هذا اليوم، لم يكن صادراً عنها، وذلك بعد أن تم اختراق حساب النادي، قبل أن تتم استعادة الحساب مجدداً. — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) November 22, 2017

وجاء في البيان، الذي نفته إدارة الشباب، تقديم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمير تركي بن محمد العبدالله، 20 مليون ريال للشباب، بعد اعتذاره للنادي عن التجاوزات التي حصلت في قضية اللاعب محمد العويس.

كان النادي الأهلي أصدر بيانًا أمس، اعتذر فيه لنادي الشباب عن تجاوزاته في صفقة العويس، ورد الشباب ببيان من الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للشباب، قبل فيه اعتذار الأهلي.