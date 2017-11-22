فرصة أخرى للأهلي للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي في غياب نادي الهلال

سيحصل النادي الأهلي على فرصة أخرى للابتعاد بصدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عندما يواجه القادسية، بعد غد الجمعة، في غياب الهلال حامل اللقب المشغول بنهائي دوري أبطال آسيا.

ولم يستغل الأهلي غياب الهلال في الجولتين الماضيتين فتعادل مع الفيحاء المتعثر ثم مع التعاون ليرفع رصيده إلى 21 نقطة من عشر مباريات في الصدارة، لكنه لا يتقدم سوى بنقطة واحدة على حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان.

ومع استمرار غياب الهلال، الذي يستعد لخوض إياب نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل بعد تعادله ذهابًا في الرياض 1-1 مع أوراوا رد دياموندز الياباني، ستتاح الفرصة مرة أخرى للأهلي لتوسيع الفارق في الصدارة أمام القادسية الذي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وسيفتقد الأهلي مدافعه النيجيري جودفري أوبوابونا بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل مع التعاون في الجولة السابقة.

ويتطلع النصر، صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة من تسع مباريات، للاقتراب من ناديي المقدمة عندما يواجه الاتحاد، غدا الخميس.

جدول ترتيب #الدوري_السعودي_للمحترفين || بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة . pic.twitter.com/S3rfvcSoTm — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 19, 2017

وقال حسن الراهب، مهاجم النصر، عن المواجهة التي قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تخصيص دخلها لسالم مروان، حارس النصر، في سبعينات وثمانينات القرن الماضي المصاب بشلل رباعي: “مباريات النصر والاتحاد دائما تحفل بالإثارة والندية.. والاتحاد فريق كبير وبدأ يتحسن عقب فترة التوقف الدولي لكن هدفنا النقاط الثلاث وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة الحالية”.

وأضاف: “المدرب (جوستافو كينتيروس) جاء في فترة تعد الأصعب على أي مدرب لأنها في وسط الموسم بعد رحيل مدرب آخر.. وخلال فترة التوقف الدولي دخلنا معسكرًا تدريبيًا في الإمارات تعرف خلاله على اللاعبين بشكل كامل”.

ويغيب عن النصر الظهير الأيمن خالد الغامدي بسبب الإصابة، لكن نادي العاصمة الرياض استعاد جهود إبراهيم غالب العائد من الإصابة والمدافع عمر هوساوي الذي غاب عن الفوز 5-صفر على الرائد في الجولة السابقة بسبب وفاة والده.

ويعاني الاتحاد، الذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، من غياب مهاجمه المصري محمود عبد المنعم (كهربا) الذي سافر لألمانيا لعلاج مشكلة في الظهر.

وسيواصل الشباب المتراجع بحثه عن أول انتصار بقيادة المدرب دانييل كارينيو عندما يواجه الفيحاء صاحب المركز قبل الأخير، غدا الخميس، بعد تعادله في أربع مباريات متتالية.

وتركت سلسلة التعادلات الشباب في المركز 11 برصيد عشر نقاط بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويلتقي الفيصلي، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، مع الفتح الذي يقل عنه بنقطة واحدة ومركز واحد، يوم السبت المقبل.

ويلعب الرائد الساعي لمغادرة مؤخرة الترتيب ضد أُحد غدًا الخميس وسيتطلع الباطن، الذي يملك 14 نقطة، للعودة إلى طريق الانتصارات أمام التعاون، يوم السبت.